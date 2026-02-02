İSTANBUL 7°C / 2°C
Güncel

Mersin'de otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarptığı yayalardan 2'si çocuk 3'ü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 23:37
Mersin'de otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var
Melis K'nin (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cip, D-400 kara yolu Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayalardan Zehra Serdil Atak (18) ve Büşra Güney'in (15) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'yı (35) çevredeki hastanelere kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kübra Güney müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cip sürücüsünü gözaltına aldı.

VALİ TOROS KAZA YERİNE GİTTİ

Kaza yerine giden Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ekiplerden bilgi aldı.

Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 20.45 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan aracın, vatandaşlarımıza çarpmasıyla meydana gelen kazayla karşı karşıya kaldık. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında. Onlara da acil şifalar diliyorum."

