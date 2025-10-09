İSTANBUL 17°C / 13°C
Mersin'de otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Mehmet Rayhan (73) idaresindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişesindeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ve yanındaki Hürü Rayhan'ın (72) yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

