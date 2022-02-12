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Mersin'de PKK/KCK operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığındaki 33 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 12:55 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:55
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen 52 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

"Pençe-3" adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

Adreslerde, tüfek, PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 19 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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