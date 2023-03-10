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Mersin'de PKK/KCK operasyonu

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

AA10 Mart 2023 Cuma 07:24 - Güncelleme:
Mersin'de PKK/KCK operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, 2 şüphelinin kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla ülkeye geldiği ve sahte kimlikle Mersin'de saklandığı belirlendi.

Çalışmalarda, 2021'de güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubundan elde edilen dokümanlarda, zanlılardan birinin kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu saptandı.

Öte yandan, 8 şüphelinin, sosyal medyada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 110 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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