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Mersin'de PKK/KCK'ya gece baskını

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen gece baskınında 11 zanlı gözaltına alındı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 07:14 - Güncelleme:
Mersin'de PKK/KCK'ya gece baskını
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, şüphelilerin örgüt içerisinde Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları ve Akdeniz ilçesinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 190 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

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