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Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir restoranda müşteriler ve personel arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 07:19 - Güncelleme:
Mersin'de restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı
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Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda iş yeri sahibi Salim A. ve bazı müşteriler arasında "hesap tutarı" iddiasıyla gerginlik yaşandı.

İşletme personelinin de dahil olduğu tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda, restoran sahibi ve çalışanların da arasında olduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Silahla başından yaralanan Mehmet H'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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