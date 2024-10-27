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  • Mersin'de sahil parkında korku dolu anlar: Aracını kalabalığın üzerine sürdü yakalandı
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Mersin'de sahil parkında korku dolu anlar: Aracını kalabalığın üzerine sürdü yakalandı

Mersin'de sahil parkında yaşanan olayda bir kişi, kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle tartıştığı grubu cipiyle ezmeye çalıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar, cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Mersin'de sahil parkında korku dolu anlar: Aracını kalabalığın üzerine sürdü yakalandı
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşlarına laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Silah sesinin de duyulduğu tartışma devam ettiği sırada cip sürücüsü Serhat A., aracıyla kaldırımdan çıkıp parkta tartışan gençlerin üzerine sürdü. Ardından tekrar yola inen cip sürücüsü, bu kez yol kenarında park halindeki araca çarparak zarar verdi. Hızını alamayan öfkeli sürücü, çığlıklar içerisinde parka kaçan grubun peşinden giderek ezmeye çalıştı, gençlerden birine çarparak yere düşürdü. Sonrasında ise iki grup arasında arbede yaşandı, 1 kişi tabanca ile ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki taraflardan cip sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö. gözaltına alındı.

FİLM SAHNESİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan film sahnelerini aratmayan olay, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada olay yerine gelen siyah cipin, gençlerin üzerine doğru hızla ilerlediği, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki araca çarptığı anlar ile parka kaçan grubun üzerine sürdüğü, bir gence çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise gençler akasında yaşanan arbedeye olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

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