İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1997
  • EURO
    50,9223
  • ALTIN
    7111.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de silahlı kavga: Kafasından vurulan genç kız hayatını kaybetti
Mersin'de silahlı kavga: Kafasından vurulan genç kız hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada başına mermi isabet eden 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

AA17 Mart 2026 Salı 01:10
ABONE OL

Mithat Toroğlu Mahallesi'nde C.A. ile (26) E.I. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

E.I, silahla ateş ettiği C.A. ile başına mermi isabet eden Suriye uyruklu Nur Almuhammet'i (18) ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Almuhammet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu öğrenilen C.A'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, E.I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.