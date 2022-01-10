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Güncel

Mersin'de sokak ortasında vahşet! Eski nişanlısı öldürdü

Mersin'de Barış Can Uçuk (24), eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25), sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

DHA10 Ocak 2022 Pazartesi 12:46 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 12:46
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Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken Uçuk, Raziye Oskay'a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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