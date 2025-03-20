Mersin'de suç örgütü operasyonu! 9 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle, kasklı halde iş yerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.



Polis ekiplerince 9 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, operasyonda çok sayıda dijital materyal, olay anında kullanılan kask ve motosikletin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.