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Mersin'de tartışma kanlı bitti: 2 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA18 Haziran 2024 Salı 15:14 - Güncelleme:
Mersin'de tartışma kanlı bitti: 2 ölü
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Mersin'in Mut ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkiinden meydana geldi. Gece 02.30 sularında Hasan Yahşi (47) ve Mustafa Ak (53) henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıktan sonra, Mustafa Ak elindeki silahla Hasan Yahşi'yi vurdu. Hemen 112'yi arayarak haber veren Mustafa Ak, 100 metre ileride aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Hasan Yahşi olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Ak olay yerine gelen 112 ekiplerince önce Mut Devlet Hastanesi'ne daha sonra Mersin'e sevk edildi. Ak da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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