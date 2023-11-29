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Mersin'de terör örgütlerine operasyon

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütlerine operasyon
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Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK ve FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık iki ay süren çalışmada 12 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.

Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 150 kişilik ekip katılıyor.

Ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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