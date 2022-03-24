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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

AA24 Mart 2022 Perşembe 08:00 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 08:06
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen şafak operasyonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.

Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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