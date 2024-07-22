İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9066
  • EURO
    35,8637
  • ALTIN
    2531.32
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüpheli yakalandı
Güncel

Mersin'de terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK sempatizanı bir grup, bebek katili Abdullah Öcalan sloganları atarak halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlamasıyla birlikte yetkililer harekete geçerken, kimlikleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütü propagandası yapması üzerine başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütünün sözde marşı eşliğinde halay çekmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kimlikleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu skandalla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.