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Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu

Mersin'de yapılan terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 21:21 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:21
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak operasyon düzenlendi. 3 Ekim'de Diyarbakır’ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda elde edilen dokümanların incelenen içeriklerinde, kişisel bilgileri bulunan ve Mersin’de yaşayan aralarında eski Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir ve M.A. M.A.A., F.G., K.D., İ.E., S.T. ile H.H. gözaltına alındı. Eski Haber-Sen Genel Başkanı Özdemir ve 7 kişinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Özdemir ile birlikte 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

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