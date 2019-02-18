10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3128
  • 6,0129
  • 226.533
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de terör operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK yandaşlarınca düzenlenen sokak eylemlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek Barbaros Mahallesi'ndeki muhtelif sokaklarda molotofkokteyli eylem yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sokak eylemlerine katıldıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor

İYİ Parti'de toplu istifa

İYİ Parti'de toplu istifa

İdlib'de düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

AB'den Venezuela açıklaması: Yeni yaptırımlar gelebilir

AB'den Venezuela açıklaması: Yeni yaptırımlar gelebilir

Başkan Erdoğan'dan ABD ve NATO'ya S-400 çıkışı

Başkan Erdoğan'dan ABD ve NATO'ya S-400 çıkışı

CHP'de deprem! Bir ay önce atanmıştı, istifa etti

CHP'de deprem! Bir ay önce atanmıştı, istifa etti

CHP adayından 15 Temmuz Anıtı'na hakaret gibi sözler

CHP adayından 15 Temmuz Anıtı'na hakaret gibi sözler
 

POPÜLER HABERLER

Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Kanada ilk 2 savaş uçağını teslim aldı

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA