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Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 tutuklama

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

IHA13 Ocak 2025 Pazartesi 08:55 - Güncelleme:
Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: 4 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandasını yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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