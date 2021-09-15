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Mersin'de TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve ve sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 21:38 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:38
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M.T. idaresindeki 26 HN 595 plakalı meyve ve sebze yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Akgedik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol ortasındaki bariyerlere çarpıp devrildi.

Devrilmenin etkisiyle tır sürücüsü M.T. yaralandı, tırda yüklü meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola saçılan meyve ve sebzeler, bazı sürücülerin yardımıyla toplanarak kasalara konuldu.

Tırdan yola sızan mazot da karayolları ekiplerince temizlendi.

Kaza nedeniyle yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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