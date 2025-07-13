Mersin'de tır ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

C.T. (20) yönetimindeki 01 ARL 177 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde Ş.G.Y. (26) yönetimindeki 33 AYT 864 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Emrullah Demirbaş (19) yaşamını yitirdi, sürücü C.T. ile H.B. (20) ve E.A. (20) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Ş.G.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.