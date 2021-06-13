Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA 13 Haziran 2021 Pazar 10:31 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 10:31

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan O.D. ve Ö.Ç'nin üst aramasında 7,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde uyuşturucuyu F.C'den aldıklarını iddia etmesinin ardından çalışma genişletildi.

Polis, operasyonla yakaladığı F.C'nin üst aramasında da 34,39 gram sentetik uyuşturucu ile 15 kök Hint keneviri buldu.

Farklı bir çalışmada da uyuşturucu sattığından şüphelenilen M.G'den 72,13 gram sentetik uyuşturucu ile 4 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.