22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Güncel

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 184 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 valiz içerisinde toplam 184 kilo 900 gram takoz esrar ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA22 Nisan 2026 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin titiz takibi sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 6 valiz içerisine gizlenmiş 184 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • takoz esrar
  • polis operasyonu
  • tutuklanma

