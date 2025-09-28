İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 31 kilo sentetik madde ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 3 araçta yapılan aramalarda 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

28 Eylül 2025 Pazar 09:33
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 31 kilo sentetik madde ele geçirildi
Mersin'de üç araçta 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki çalışmada, birlikte hareket ettiği belirlenen şüpheli 3 araç durduruldu.

Araçlardaki aramalarda 31 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

