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  • Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 38 zanlı yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 38 zanlı yakalandı

Mersin'de 550 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 85 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 13:21 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:22
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 550 polisin katıldığı "Pençe-1" adı verilen, drone ve helikopter destekli şafak operasyonunda 85 adrese eş zamanlı baskında 38 şüpheliyi yakaladı.

Polis, adreslerde narkotik dedektör köpeğiyle aramalarda, bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri ile tabanca, pompalı tüfek ve fişekler geçirdi.

Bu sırada bazı polisler de uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Öte yandan, operasyonun drone görüntüleri de basınla paylaşıldı.

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