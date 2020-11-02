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Mersin'de vampir yarasa paniği!

Mersin'de bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:26
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Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı. Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya’da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

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