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Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 09:10 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:15
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İzmir-Batman seferini yapan A.O. idaresindeki Star Batman firmasına ait 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde H.S'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırdaki M.H.S'nin hayatını kaybettiğini, yolcu otobüsündeki 13 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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