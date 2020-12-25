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Mersin'de zehir tacirlerine baskın: 20 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Aralık 2020 Cuma 13:50 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 13:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu örgütlü olarak deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) nakledip sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Mersin merkez ile Tarsus ilçesi, Adana, Van ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belirlenen adreslere, 300 polisin katılımıyla drone ve narkotik köpeği destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı, satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

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