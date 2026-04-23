Mersin'de zehir tacirlerine geçit verilmedi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Mersin ve Tarsus ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 40 kilo 171 gram metamfetamin, 1 kilo 244 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 euro, 5 bin 250 ABD doları ve 12 bin 420 İngiliz sterlini ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yetkililer, halkın huzuru ve özellikle gençlerin korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.