Bizi Takip Edin

  • Mersin'de zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Salihli yönünden Kula istikametine giden Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ile Hasan Evren (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçlarda bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) ise yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt ve Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücüler Ulusoy ve Karakurt'un cenazeleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

