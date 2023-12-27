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Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 23:48 - Güncelleme:
Mersin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, 34 TC 6526 plakalı otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı'nın alt geçit kısmında karşı yöne geçerek 33 FK 059 ve 33 EFP 52 plakalı hafif ticari araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak civardaki hastanelere sevk edildi.

Yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri de otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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