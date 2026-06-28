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Mersin'de zincirleme kaza... Mazot dökülen yolda 4 araç birbirine girdi

Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda seyir halindeki tırın mazot deposunun hasar görmesi sonucu yola dökülen yakıt, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya yol açtı.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 21:11 - Güncelleme:
Mersin'de zincirleme kaza... Mazot dökülen yolda 4 araç birbirine girdi
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Mersin'de Bozyazı ile Aydıncık ilçeleri arasındaki karayolunda tehlikeli anlar yaşandı. Seyir halindeki bir tırın mazot deposunun hasar görmesiyle yola dökülen yakıt, arkadan gelen 4 otomobilin zincirleme kazaya karışmasına neden oldu. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu ve karayolu trafiğe kapatıldı.

TIRDAN SIZAN MAZOT YOLU KAYGANLASTIRDI

Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 33 VA 509 plakalı tırın lastiğine ve mazot deposuna yoldan sıçrayan bir parça isabet etti. Darbenin etkisiyle hasar gören yakıt deposundan kara yoluna mazot akmaya başladı. Kayganlaşan yolda aynı istikamette ilerleyen 4 otomobil kontrolden çıkarak birbirine çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazotun temizlenmesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı.

Bozyazı-Aydıncık kara yolunun yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalmasının beklendiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • zincirleme kaza
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  • yola dökülen mazot
  • karayolu ulaşıma kapandı

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