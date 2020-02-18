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Mersin'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Tarsus ilçesinde bir pikap ile 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA18 Şubat 2020 Salı15:15 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:15

Alınan bilgiye göre, D400 kara yolu 5. kilometresinde Taner Ak yönetimindeki 33 BBM 48 plakalı tır, önünde seyreden Yusuf Kış idaresindeki 33 DDU 43 plakalı tıra çarptı. Bu sırada aynı istikamete giden Ali Nail Yaşar'ın kullandığı sebze yüklü 33 ACJ 966 plakalı pikap ise 33 BBM 48 plakalı tıra çarptı.

Kazada pikap sürücüsü Yaşar ile yanında yolcu olarak bulunan Ali Ertekin yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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