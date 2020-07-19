Mersin'deki 77 sanıklı FETÖ davasında karar açıklandı

AA 19 Temmuz 2020 Pazar 16:28 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:31

Alınan bilgiye göre, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 17 Temmuz'da görülen duruşmaya, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı sanık Mehmet Baransu ile eski polisler Ahmet Ş, Barış Y, İlyas A. ve İlyas I. tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar da hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık Baransu, "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa "iftira" suçlamasından ise beraat veren heyet, cezada indirim uygulamazken Baransu'nun tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Heyet, İlyas A'yı 35 yıl 6 ay, Ahmet O'yu 6 yıl 3 ay ve Ahmet Ş'yi 25 yıl 43 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Ahmet Y. 6 yıl 10 ay 15 gün, Akın Y. 8 yıl 19 ay, Ali Ç. 30 yıl 6 ay, Aziz Y. 13 yıl 15 ay, Barış Y. 9 yıl, Bekir K. 24 yıl 27 ay, Bülent Y. 7 yıl 6 ay, Cahit A. 3 yıl 1 ay 15 gün, Cengiz P. 6 yıl 10 ay 15 gün ve Erdem A. da 15 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, Erdem K'yi 7 yıl 6 ay, Ertuğrul Y'yi 5 yıl 3 ay 22 gün, diğer sanık Ertuğrul Y'yi 9 yıl, Faruk Y'yi 11 yıl 23 ay, Gökçen Y'yi 6 yıl 3 ay, Gökhan K'yi 3 yıl 9 ay, Hakan I'yı 5 yıl 10 ay, Hakan K'yi 9 yıl 4 ay 15 gün, Hüseyin A'yı 17 yıl 12 ay 45 gün, İbrahim D'yi 5 yıl 10 ay hapse çarptırdı.

İlyas I. 20 yıl 6 ay, İsmail A. 16 yıl 30 ay 15 gün, Kenan G. 1 yıl 6 ay 22 gün, Koray G. 8 yıl 9 ay, Mehmet A. 2 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet İ. 10 yıl 7 ay 15 gün, Metin B. 8 yıl 1 ay 15 gün, Murat D. 14 yıl 14 ay 15 gün, Musa S. 6 yıl 3 ay, Mustafa B. 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa C. 12 yıl ve Mustafa I. da 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti, Mustafa K'yi 10 yıl 7 ay 15 gün, Nazir S'yi 8 yıl 1 ay 15 gün, Nihat Ö'yü 7 yıl 6 ay, Nuh C'yi 10 yıl 7 ay 15 gün, Osman A'yı 17 yıl 16 ay, Ökkeş Serdar D'yi 8 yıl 1 ay 15 gün, Reşit E'yi 7 yıl 6 ay, Sedat Y'yi 8 yıl 16 ay 15 gün, Süleyman Ç'yi 7 yıl 6 ay, Uğur T'yi 6 yıl 15 gün, Yavuz E'yi 12 yıl 2 ay, Yunus S'yi 8 yıl 1 ay 15 gün, Ziya A'yı 9 yıl, Ziya S'yi 6 yıl 10 ay 15 gün ve İbrahim Y'yi 1 yıl hapse mahkum etti.

Duruşmada 51 sanığa hapis cezası veren heyet, diğerlerinin ise beraatine hükmetti.