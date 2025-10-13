Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 11 katlı apartmanda 30 Eylül'de asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 4 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

İnşaat mühendisi, makine mühendisliği alanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve elektrik elektronik mühendisinin aralarında bulunduğu bilirkişi heyeti tarafından binada yapılan incelemenin ardından 10 sayfalık rapor hazırlandı.

Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespitler, inceleme tutanakları, kazanın yaşandığı asansöre ait kabin fotoğrafları, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile bina sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Asansör faciasıyla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi

SON KONTROLDE ASANSÖRE "HAFİF KUSURLU" ETİKET YAPIŞTIRILMIŞ

Raporda, "G. Asansör" firmasınca 27 Mart'ta yapılan periyodik bakım sonrası asansörün Türkiye Makine Mühendisleri Odasınca kontrol edildiği belirtildi.

Kontrol sonucunda asansöre, kullanılmasında sakınca olmadığı ve tespit edilen uygunsuzlukların 27 Mart 2026'a kadar giderilmesi gerektiği bilgisinin yer aldığı "mavi etiket" (Can ve mal güvenli için hafif kusurlu seviyede risk oluşturur) yapıştırıldığının görüldüğü raporda bildirildi.

KADIN BİNMEDEN 6 DAKİKA ÖNCE ASANSÖR "TERS YÖNE HAREKET" HATASI VERMİŞ

Olay günü Kıyga'nın saat 07.20'de bindiği asansörün kayıtlarında, saat 07.14'te "Kabin ters yöne hareket ediyor" uyarısının olduğu belirtilen raporda, kabinin 07.28'de -1. kata düştüğü, kaza sonrası asansörün 11 dakikada kontrol birimine 5 ayrı hata kodu daha gönderdiği bilgisine yer verildi.

Mersin'de feci olay! Asansör kazasında bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Kazanın meydana geliş şekline ilişkin tespitlerin anlatıldığı raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Pelin Yaşot Kıyga'nın saat 07.20 sıralarında arıza nedeniyle asansörde kalmış olduğu, saat 07.28'de ise asansörün -1. kata düşmesi şeklinde yaşanan olayda asansörün arızası nedeniyle mekanik fren tesisatının devreye girerek asansörü sabitlediği ancak bununla eş zamanlı motoru devre dışı bırakması gereken anahtarın fonksiyonunu yapamaması, bu nedenle denge ağırlığının yukarı doğru çekilmeye zorlandığı, halat ile kasnağın patinaja geçtiği, yukarı çekilen denge çerçevesi-şasisinin tavana vurduğu, bu işlemin denge ağırlık çerçevesi hasarlanana kadar devam ettiği, çerçeve-şaşi bütünlüğünün bozulmasıyla denge bloklarının yüksekten asansör kabini üzerine düşerek kabin ve kabine bağlı sistemlere hasar verdiği, kabin tavanını delip içerideki Pelin Yaşot Kıyga'nın yaşamını yitirdiği olayın cereyan ettiği, kazanın meydana gelmesinde kasıt unsuru olmamakla birlikte alınabilecek tedbirlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu kanaatine varılmıştır."

Raporda, kabini taşıyan halatların sağlam olduğu ifade edilerek, "Kazanın yaşandığı asansöre ait kuyu sisteminde yapılan incelemede asansörün denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin almış olduğu fiziksel darbeyle iki parçaya bölünerek hasar gördüğü, denge ağırlığını taşıyan metal çerçevenin bir bölümünün kuyu tavanında, diğer yarısının ise asansör kabini üzerine beton ağırlıklarla düştüğü görülmüştür." denildi.

ASANSÖR FİRMASI VE BİNA YÖNETİMİNDEN SORUMLU FİRMA KUSURLU BULUNDU

Olayda Kıyga ve "S. Asansör" adlı bir önceki asansör firmasının kusurunun olmadığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Kazanın meydana gelmesinde asansörün gerektiği şekilde güvenli çalışmasını sağlamak için periyodik bakım ve onarımından sorumlu G. Asansör firmasının sorumlusunun, asansörün elektrik fren sisteminin devre dışı kalmasını önleyici tedbir, onarım ve bakımlarını yerine getirmemiş olması nedeniyle kusurlu olduğu belirlenmiştir. Bina yönetiminden sorumlu firmanın, binayı kullanan apartman sakinleri adına asansörün güvenli şekilde hizmet vermesinin sağlanabilmesi için bakım ve onarımdan sorumlu firmaları etkin şekilde denetlememesi, asansörde bina sakinlerince iletilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri etkin şekilde alarak sonuçlandırma konusunda gereken özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle kusurlu olduğu tespitine ulaşılmıştır. Bu aşamada başka kurum ve kişilerin kazanın oluşumunda kusuruna rastlanmamıştır."

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Eylül'de apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada arızalandıktan sonra -1. kata düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Eşini kabinden kurtarmaya çalışan Gökhan Kıyga da ayağından yaralanmıştı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, asansör firmasının yetkilisi M.K, asansör firması personeli M.A, bir önceki asansör firması yetkilisi S.S. ve apartman yöneticisi F.M.C. tutuklanmıştı.