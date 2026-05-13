  • Mersin'deki fabrika yangınında acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti
Güncel

Mersin'deki fabrika yangınında acı haber: 1 işçi hayatını kaybetti

Mersin'de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. Yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesislerinde meydana geldi. Yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan Süleyman Güner (47), yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangına ilk olarak tesisin kendi ekipleri müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve emniyete bağlı TOMA araçları sevk edildi.

Yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarını güçlükle yürüttüğü öğrenildi. Fabrikadan yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel risklere karşı bazı bölümlerin tahliye edildiği bildirildi. Yangına müdahalenin sürdüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

  • yağ fabrikası yangını
  • Mersin işçi ölümü
  • yangın kontrol altında değil

