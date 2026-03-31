31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • Mersin'deki heyelana yakın takip: Onlarca evin hasar gördüğü tespit edildi
Güncel

Mersin'deki heyelana yakın takip: Onlarca evin hasar gördüğü tespit edildi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli ilçesinin yüksek kesimindeki mahallede geçen hafta meydana gelen heyelanın ardından yapılan ilk incelemede 65 evin hasar gördüğünün tespit edildiğini bildirdi.

AA31 Mart 2026 Salı 11:35
Mersin'deki heyelana yakın takip: Onlarca evin hasar gördüğü tespit edildi
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Kıratlı, geçen hafta sağanağın etkisiyle heyelan oluşan 1200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıratlı, heyelanın ardından başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) olmak üzere tüm ekiplerin hızlıca saha çalışmasına başladığını belirtti.

İLK İNCELEMEDE 65 EVİN HASAR GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik önlemi alınan bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Kıratlı, "Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 50 dönümlük bir alanda 65 evin zarar gördüğü, bu sayının yapılacak detaylı incelemelerle değişiklik gösterebileceği değerlendirilmektedir. Yağışların durması ve heyelanın tamamen sona ermesinin ardından nihai rapor hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Kıratlı, vatandaşların yanında olduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ev ve eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın yaraları en hızlı şekilde sarılacaktır. Bu konuda ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. En büyük tesellimiz, can kaybı ve yaralanmanın olmamasıdır. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Dün olduğu gibi bugün de devletimiz vatandaşının yanındadır ve olmaya devam edecektir."

Fındıkpınarı Mahallesi'nde geçen hafta sağanak sonrası meydana gelen heyelanda bölgedeki bazı evler zarar görmüş, ikametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarları çökmüş, mahalleden geçen yolda yarık oluşmuştu.

Bölgeye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi, araç ve yaya geçişine kapatılmış, AFAD ekiplerince zemin kayması yaşanan alanda inceleme başlatılmıştı.

