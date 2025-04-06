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Mersin'deki kaza bir genci hayattan kopardı: Dehşet anları kameraya yansıdı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

IHA6 Nisan 2025 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Mersin'deki kaza bir genci hayattan kopardı: Dehşet anları kameraya yansıdı
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Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, bugün akşam üzeri Mersin-Antalya D-400 karayolunda Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kırmızı idaresindeki 33 EY 958 plakalı kamyonet ile Ş.D. yönetimindeki 65 KD 072 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücünün oğlu olduğu öğrenilen Saadet Kırmızı (22) hayatını kaybederken, babası Mehmet Kırmızı ile diğer araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Saadet Kırmızı'nın cenazesi de hastane morguna götürüldü. Kazada oğlunu kaybeden baba Mehmet Kırmızı ile birlikte 3 kişinin durumunun ağır olduğu ve Mersin'e sevk edildikleri öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin diğer şeride geçmek için döndüğü sırada hızla gelen otomobilin araca çarptığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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