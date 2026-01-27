İSTANBUL 16°C / 8°C
27 Ocak 2026 Salı
  Mersin'i sağana ve dolu vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Güncel

Mersin'i sağana ve dolu vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

27 Ocak 2026 Salı 17:41
Mersin'i sağana ve dolu vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü
İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağış nedeniyle Saray Mahallesi'ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümü su altında kaldı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

"HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR DOLUYU BİR ARADA GÖRDÜM"

Vatandaşlardan Mehmet Ali Bar, AA muhabirine, ilçede şiddetli yağışın meydana geldiğini belirterek, "45 yaşına geldim, hayatımda ilk defa bu kadar doluyu bir arada gördüm. İlki yaşadım şu an. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermemiştir." dedi.

D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.

