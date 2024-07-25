Mersin'i sağanak yağış vurdu

<p>Sabah saatlerinde meydana gelen sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/25/35224488.jpg'/><p>Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/25/35224489.jpg'/><p>Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/25/35224492.jpg'/><p> </p><p> </p>