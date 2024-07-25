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Mersin'i sağanak yağış vurdu

Mersin'de sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Mersin'i sağanak yağış vurdu
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Sabah saatlerinde meydana gelen sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Akdeniz ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

  • Mersin yağmur
  • su birikintisi
  • cadde sorunu

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