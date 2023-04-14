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Mert Özer: Moze Interiors yurt dışı yatırımlarına devam edecek

Mobilya sektörünün dikkat çekici markalarından Moze Interiors'un Genel Müdürü Mert Özer, Türkiye'nin mobilya üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasına rağmen, sektöre yön verecek Türk markalarının yeterli sayıda olmadığını söyledi: Dünya çapında, mobilya tarzına yön veren markalarımızın artması gerek

14 Nisan 2023 Cuma 13:40 - Güncelleme:
Mert Özer: Moze Interiors yurt dışı yatırımlarına devam edecek
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Türkiye'nin mobilya üretimi alanında lider ülkelerden biri olduğunu dile getiren Moze Interiors Genel Müdürü Mert Özer, buna rağmen uluslararası çapta yerli markaların sayısının az olduğunu söyledi: "Mobilya kültürü ve üretimi, asırlardır Türk toplumunun bir parçası. Günümüzde mobilya sektörünün gelmiş olduğu noktada bunun çok büyük etkisi bulunmaktadır. Ülke çapında ve uluslararası sahnede çok gelişmiş firma ve markalarımız var, fakat dünya çapında mobilya tarzına yön veren markalarımızın sayısının artması gerek."

FUARLARA KATILMALI REKLAM YAPMALIYIZ

Mobilya markalarının yurt dışı pazarına açılmak için doğru hamlelerde bulunmasının önemine dikkat çeken Mert Özer, "Sektöre yön veren biz olmalıyız. Hedeflerimizi ve yatırımlarımızı bu perspektifte oluşturmaktayız. Bunun için de yurt dışında mağaza sayılarımızı artırmamız, doğru fuarlara katılmamız ve uluslararası alandaki reklamlarımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

GÜNCEL KOLEKSİYONLARLA ULUSLARARASI PİYASADA BOY GÖSTERECEĞİZ

Moze Interiors'un yurt dışı yatırımlarına devam edeceğini ifade eden Mert Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Moze Interiors olarak planlamamız tamamen bahsettiğim yöndedir. Doğru ticari hamleleri yaparak, güncel koleksiyonlarla birlikte uluslararası piyasada boy göstereceğiz. Hizmet ve kalite anlayışımızla birlikte kısa sürede hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Yapılacak doğru yatırım ve reklamların yanı sıra en iyi reklam şeklinin müşteri memnuniyetiyle olacağına inanıyoruz. Yıllardır hizmet verdiğimiz müşterilerimiz de hedeflerimize ulaşmamızda en büyük yardımcımız olacak."

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