03.02.2020 10:00 - Güncelleme: 03.02.2020 10:00

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak ne iş yapıyor? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, geçtiğimiz ay nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 9 Şubat'ta Kenan Koçak ile dünyaevine girmeye hazırlanan Özbey, dün akşam kına gecesi yaptı. Merve Özbey'in kına gecesinin ardından Kenan Koçak hakkında araştırmalar hız kazandı. Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MERVE ÖZBEY'İN NİŞANLISI KENAN KOÇAK KİMDİR?

Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurum'ludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı.2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı.2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu.Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.