Merve Şebnem Oruç: ABD, Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu anladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner liderliğinde olan ve ABD Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un da içinde bulunduğu heyet, bugün Ankara’da geldi.

"ABD, TÜRKİYE'YE İHTİYACINI ANLADI"

ABD’nin İsrail ile Filistin arasında tesis etmek istediği yeni barış planı için destek arayışında olan heyetin Ankara temaslarını TM Dijital Haber Merkezi’ne değerlendiren gazeteci Merve Şebnem Oruç, “ABD, yerleşik düzenle mücadelesinde Türkiye’ye olan ihtiyacını anlamıştır.” diye konuştu.

"KUSHNER'İN SELMAN VE İSRAİL YAKINLIĞI ORTADA"

Aynı zamanda Trump’ın damadı olan Jared Kushner isminin özellikle bir yıldır çok sık duyulmaya başlandığını ifade eden Oruç, “Kushner, Trump’ın Orta Doğu’dan sorumlu özel temsilcisi, yani bir nevi inisiyatif ve imtiyaz sahibidir. ABD’nin Orta Doğu politikalarını imar ediyor. Kushner’in, Muhammed bin Selman, Muhammed bin Zayed ve İsrail’le yakınlıkları ortada.” dedi.

"KAŞIKÇI DAVASINDA DUYULAN ENDİŞE VAR MI?"

Kushner’in Türkiye’ye gelişini yorumlayan Oruç, “Bu gelişmenin arkasında Kaşıkçı davasında duyulan bir endişe mi vardır, Türkiye ile bir pazarlık yapma arzusu mu ya da Türkiye’yi kaybetmenin bölgede getireceği sonuçlar mı vardır, zaman gösterecek. Fakat bu görüşme, Trump yönetiminin Türkiye yaklaşımını pozitif yöne çevirmeye çalıştığının bir belirtisidir.” ifadelerini kullandı.

"ABD, DÜNYANIN 3 SÜPER GÜCÜNDEN BİR TANESİDİR"

Bu görüşmenin rasyonel bir hareket olduğunu belirten Oruç, “ABD, dünyada sayılı üç süper güçten bir tanesidir. Bizim de NATO ortağımızdır. Karışık bir dünyada büyük bir kavga vermemiz ortada, bu yüzden bir orta yolun bulunması gerekiyor. Bir veya bir buçuk yıl önce ABD ve Türkiye ilişkilerinin düzelmesinin Kushner’le yapılacak görüşmeye bağlı olduğunu hem televizyon yorumlarımda hem de yazılarımda yazmıştım.” dedi.