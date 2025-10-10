İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Mesai arkadaşını boğazından bıçaklamıştı: Katil yaptığından pişman değilmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp kamyonunun sürücüsünü boynundan bıçaklayarak öldüren mesai arkadaşı, jandarma ekiplerine teslim oldu. Tutuklanan zanlının ifadesinde mesai arkadaşını hızlı gitmemesi konusunda çoğu kez uyardığını ancak uyarılarını dikkate almayınca öldürdüğünü ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

IHA10 Ekim 2025 Cuma 10:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Gökhan M., dün Sülek-Hacıisali yolunda çöp kamyonunda mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Gökhan M., daha sonra olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Hacıobası Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Antalya'da vahşet: Mesai arkadaşını boğazından bıçakladı

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Mehmet Özkaynak'ın konuşma ve tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini, çok hızlı araç kullandığını belirten Gökhan M.'nin ifadesinde Özkaynak'ın konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dikkate almadığını söylediği öğrenildi.

Mehmet Özkaynak'ı uyarılarını dikkate almadığı için öldürmeyi kafasına koyduğunu belirten zanlının sabah ormanlık alana geldiklerinde planını uygulamaya koyduğunu ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

Gökhan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

