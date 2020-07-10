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Mesaiden dönerken beton direğe çarparak hayatını kaybetti

Sivas'ta beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Talihsiz adamın arkadaşları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:54
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Teyfik Öğütlüoğlu (43) yönetimindeki 58 AK 572 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öğütlüoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kentteki bir fabrikada çalıştığı ve gece vardiyasından evine döndüğü öğrenilen Öğütlüoğlu'nun bazı iş arkadaşları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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