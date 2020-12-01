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Güncel

Mesaiye Kovid-19 düzenlemesi

Mesai saatlerine korona virüs düzenlemesi yapıldı.

IHA01 Aralık 2020 Salı 18:42 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 18:42
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Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değişikliği gidildiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar kentte İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve yataklı hizmet veren kurumlarda görevli personel hariç olmak üzere mesai saatlerinin 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 saatleri arasında olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Yöneticiler tarafından gereken önlemler alınarak günlük çalışma, başlama ve bitme saatler bu şekilde uygulanması valiliğimizce uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

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