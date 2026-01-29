Mesajlaştığı kızın eski sevgilisi dehşeti yaşattı: Önce dövdü sonra bıçakladı

Olay, geçtiğimiz 23 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki E.Ö., kendisiyle yaşıt olan önceki okulundan arkadaşı A.İ. ile sosyal medyadan yazıştı. Bir süre sonra ikili mesajlaşmayı kesti ancak A.İ., durumu eski sevgilisi U.Y.'a (15) anlattı. U.Y. ise E.Ö.'ya mesaj atıp eski sevgilisine mesaj atmamasını söyledi. E.Ö. 23 Ocak günü halı sahadan çıkıp arkadaşlarıyla birlikte eve gittiği sırada parkta U.Y., aynı okuldan arkadaşları Y.B. (15), S.K.K. (15) ve A.Ö (15) ile E.Ö.'nün yolunu kesip özür diletmeye çalışarak tartıştı. Bir süre sonra 4 arkadaş E.Ö.'yü önce dövdü ardından da S.K.K., Özay'ı önce göğsünden ardından da sağ ve sol bacağından bıçakladı. Saldırganlar kaçarken E.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, BIÇAKLAYAN KAYIP

Hastanede 3 gün tedavi görüp ölümden dönen E.Ö., taburcu edilirken polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan A.Ö., serbest bırakılırken U.Y. ve Y.B., tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ancak asıl bıçağı kullandığı ileri sürülen S.K.K. ise henüz yakalanamadı. Aile, bıçağı kullanan çocuğunda yakalanıp tutuklanmasını istedi.

"BIÇAKLANDIM, DALGA GEÇTİLER"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan E. Ö., "Eski kız arkadaşına yazdığım için 'Özür dile' dediler. Bende özür dilemedim ama bıçağı görünce dördünden de özür diledim. Sonrasında bana saldırdılar ve bıçakla önce göğsümden ardından da sağ ve sol bacağımdan bıçaklandım. Beni bıçakladıktan sonra arkamdan 'Bıçağı yedi, daha konuşamaz' diyerek dalga geçmişler. Kızla mesajlaştım ancak öncesinde 'Konuştuğun var mı, sorun olmasın' diye sordum. Kızda sorun olmayacağını söyledi ancak gidip bunu eski sevgilisine anlatmış. Beni buldular bıçakladılar. Olaydan önceki gece zaten U.Y. bana mesaj atmıştı. 3 kişi gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmış ancak asıl bıçağı kullanan halen firar" diye konuştu.

"AKRAN ZORBALIĞI SON BULSUN"

E.Ö.'nün annesi Pelin Ö.ise evladını bıçaklayan çocuğun ailesinin kendisine ulaştığını ve davadan vazgeçmesini istediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Biz akran zorbalığına karşı oğlumuzu sürekli uyarıyorduk, geç saatte dışarı çıkmasına izin vermiyordum. Şikayetimizden dönmeyeceğiz. Daha fazla çocuğun öldürülmemesini, yaralanmamasını istiyoruz. Biran önce bu çocuğun bulunup tutuklanmasını istiyorum. Ailesi benimle irtibata geçip şikayetimizi geri çektirmek istiyor. Hiçbir şekilde görüşmeyi kabul etmedim. 4 kişi insafsızca çocuğuma saldırdı. Çete olarak oğluma saldırmışlar. Bu akran zorbalığının biran önce önüne geçilsin."