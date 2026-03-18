İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2106
  • EURO
    50,8506
  • ALTIN
    6851.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Mescid-i Aksa imamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Mescid-i Aksa imamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail uygulamalarına karşı sergiledikleri tutumları övdü.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 22:56
ABONE OL

Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan ve İbrahim'in, Aksa'ya girişlerin engellenmesine ve ibadet edenlerin alana erişiminin durdurulmasına karşı çıkan ilk liderler arasında yer aldığını belirterek, bu tutumlarından övgüyle söz etti.

İsrail'in bölgedeki devam eden savaşı Mescid-i Aksa'da yeni bir gerçeklik dayatmak ve uluslararası toplumun ilgisizliğinden faydalanarak İslam egemenliğine tecavüz etmek için kullandığı uyarısında bulunan Sabri, yaşananların "1967'den beri tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" vurguladı.

"KUDÜS'Ü ASKERİ KIŞLAYA ÇEVİRDİLER"

Arap ve İslam ülkelerine, "ibadet özgürlüğünü garanti altına almak ve oldubitti politikalarının dayatılmasını önlemek için acil önlem almaları" çağrısında bulunan Sabri, İsrailli yetkililerin ibadet edenlerin girişine sıkı kısıtlamalar getirdiğini, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerini engellediğini ve Kudüs'ü bir askeri kışlaya çevirdiğini ifade etti.

Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir dini hak olduğunu vurgulayan Sabri, Aksa'nın Müslümanların münhasır hakkı olduğunu ve İsrail'in aldığı önlemlerin ona herhangi bir meşruiyet veya egemenlik sağlamadığını belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesine izin vermiyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.