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  • Meşhur tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa ''kapatma'' cezası gelebilir
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Meşhur tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa ''kapatma'' cezası gelebilir

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'nin meşhur lezzetlerinden tava ciğerinin satışında tarife dışı farklı fiyat uygulamaları nedeniyle ciğerci esnafını uyardı.

AA25 Kasım 2022 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Meşhur tava ciğerinde tarifeye uymayan esnafa ''kapatma'' cezası gelebilir
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Cingöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tava ciğerin farklı fiyat tarifeleriyle satıldığı bilgisinin kendilerine de geldiğini söyledi.

Porsiyonu 75 lira olan ciğerin farklı fiyatlarda satan esnafı disipline sevk ettiklerini belirten Cingöz, "Bizim uyguladığımız ceza sınırı da belli, en üst seviye yani 2 aidat, bu da 1300 liraya tekabül ediyor, tarifeye uymamanın tekrarlanması halinde bu cezanın iki katı ceza yazılıyor, en son durum kapatmaya kadar gidebilir." dedi.

Ciğerci esnaflarından bir kısmının kendi birliklerine bir bölümünün de Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu ifade eden Cingöz, denetimlerin Ticaret Müdürlüğünce yapılması gerektiğini vurguladı.

Hem esnafın hem de vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini ifade eden Cingöz, yılbaşından sonra tarifenin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

  • Kemal Cingöz
  • Edirne
  • Meşhur tava ciğeri

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