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Meşhur tostçunu cenazesi memleketine gönderildi

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 19:44 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 19:44
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kurt'un, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlandı.

Kurt'un cenazesini, babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan baba Mahmut Kurt, tüm Türkiye'den helallik istedi.

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Adana'ya gönderildi.

Anıl Kurt, İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

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