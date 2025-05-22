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  • ''Mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi'' iddiası yalanlandı
Güncel

''Mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi'' iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Köyü'nde yapılmak istenen mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi.' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
''Mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi'' iddiası yalanlandı
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"Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Köyü'nde yapılmak istenen mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi." iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, bölgede yapılan çalışmaların izinli doğalgaz hattı projesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Köyü'nde yapılmak istenen mesire alanı için yüzlerce çam ağacı kesildi." iddiası doğru değildir.

Bahse konu haberde belirtilen "orman tahribatı" iddiası gerçeği yansıtmamakta olup, bölgede yapılan çalışmalar izinli doğalgaz hattı projesiyle ilgilidir.

Söz konusu alan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yürütülen doğalgaz boru hattı, pig istasyonu ve yol çalışmaları kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünden yasal izin alınarak belirlenen alandır.

Çalışmalar, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluğundaki sahada, sadece proje güzergahında bulunan ve çalışmalara engel teşkil eden ağaçların kontrollü şekilde kaldırılması/nakledilmesiyle sınırlıdır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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