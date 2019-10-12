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Meskun mahal ne demek? Meskun mahal nedir? TDK anlamı

Meskun mahal ne demek? Meskun mahal nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. TDK anlamı yoğun olarak araştırılıyor. Barış Pınarı Harekâtı devam ederken 'meskun mahal' operasyonları vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.' açıklamasında bulundu.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor.

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde. Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu. Meskun mahal ne demek? Meskun mahal nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. TDK anlamı sizlerle.. 
 

 
MESKUN MAHAL NE DEMEK? TDK
İnsan oturan, şeneltilmiş (yer).
 
Dünyanın insanlarla meskun olan sadece dörtte bir kısmı.
 
Yurt edinilmiş (yer).
 
TDK'ya göre Meskun mahal: Yerleşim merkezi (yeri).
 
Meskun mahalde hızlı araba kullanmak suçtur!
 
Meskun kılmak: Şeneltmek.
 

 
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 4. GÜN
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınırda askeri yoğunluk yaşanıyor. Harekat kapsamında Akçakale'de bulunan Tel Abyad sınırında askeri araç yoğunluğu yaşandığı gözlendi. 
 
Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahalinin kontrol altına alındığı bildirildi.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi.
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
 
Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

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